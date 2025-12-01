Atelier Initiation à la Linogravure La Petite Fabric Plaintel

Atelier Initiation à la Linogravure

La Petite Fabric 6 Route de Loudéac Plaintel Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-16 16:00:00

fin : 2025-12-16 19:00:00

2025-12-16

Venez partager un moment créatif et découvrir une technique à la fois accessible et un peu magique ; celle de la linogravure. Je vous accompagne pour dessiner, graver et enfin imprimer votre gravure en 3 exemplaires. Il est encore temps de réaliser des cadeaux de Noël vraiment personnels !

Tout le matériel est fourni. Venir avec une ou deux idées de motifs (dessin, image, photo sur papier format A5).

Pour tous à partir de 8-9 ans. .

La Petite Fabric 6 Route de Loudéac Plaintel 22940 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 32 12 03 98

