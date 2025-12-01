Atelier Initiation à la Linogravure La Petite Fabric Plaintel
Atelier Initiation à la Linogravure La Petite Fabric Plaintel mardi 16 décembre 2025.
Atelier Initiation à la Linogravure
La Petite Fabric 6 Route de Loudéac Plaintel Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-16 16:00:00
fin : 2025-12-16 19:00:00
Venez partager un moment créatif et découvrir une technique à la fois accessible et un peu magique ; celle de la linogravure. Je vous accompagne pour dessiner, graver et enfin imprimer votre gravure en 3 exemplaires. Il est encore temps de réaliser des cadeaux de Noël vraiment personnels !
Tout le matériel est fourni. Venir avec une ou deux idées de motifs (dessin, image, photo sur papier format A5).
Pour tous à partir de 8-9 ans. .
