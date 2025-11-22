Atelier initiation à la linogravure Les Marie-Louise Vauvillers
Atelier initiation à la linogravure
Les Marie-Louise 27 Grande Rue Vauvillers Haute-Saône
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-22 17:00:00
2025-11-22
Venez vous initiez à la linogravure, technique de gravure et d’impression.
Vous repartiez avec vos estampes imprimées en 1 couleur. Pensez à venir avec un modèle ou une idée de dessin sur un format A5 (21x15cm).
4 participants maximum.
Matériel fournis et une boisson offerte.
Infos et inscriptions par mail.
Les Marie-Louise, Boutique-café associative art & artisanat
Ouvert samedi 9h-12h. .
Les Marie-Louise 27 Grande Rue Vauvillers 70210 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté lesmarielouise@mailo.com
