Atelier initiation à la linogravure Les Marie-Louise Vauvillers

Atelier initiation à la linogravure

Les Marie-Louise 27 Grande Rue Vauvillers Haute-Saône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

2025-11-22

Venez vous initiez à la linogravure, technique de gravure et d’impression.

Vous repartiez avec vos estampes imprimées en 1 couleur. Pensez à venir avec un modèle ou une idée de dessin sur un format A5 (21x15cm).

4 participants maximum.

Matériel fournis et une boisson offerte.

Infos et inscriptions par mail.

Les Marie-Louise, Boutique-café associative art & artisanat

Ouvert samedi 9h-12h. .

Les Marie-Louise 27 Grande Rue Vauvillers 70210 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté lesmarielouise@mailo.com

