Atelier Initiation à la lithothérapie & création de bracelets en pierres – Le Hangar Zéro Le Havre, 21 mai 2025 17:00, Le Havre.

Seine-Maritime

Atelier Initiation à la lithothérapie & création de bracelets en pierres Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : 2025-05-21 17:00:00

Début : 2025-05-21 17:00:00

fin : 2025-05-21

Date(s) :

2025-05-21

Initiation à la lithothérapie avec Cristal Forest !

Envie de découvrir le pouvoir des pierres naturelles et leurs bienfaits au quotidien ? Cet atelier vous apprendra à

– Choisir les pierres adaptées à vos besoins

– Les utiliser et les entretenir efficacement

– Explorer leurs propriétés énergétiques pour le bien-être

De plus, vous repartirez avec un bracelet de pierres que vous aurez créé sur mesure !

Cristal Forest, boutique spécialisée en minéraux et objets de purification, vous guidera dans cet univers fascinant. Retrouvez-les toute l’année aux Bulles d’Awen (73 bvd Jules Durand, Le Havre) sur rendez-vous.

Vente de pierres & bijoux sur place (CB acceptée)

Atelier adapté aux enfants dès 6 ans.

L’atelier est sur inscription au 07 60 54 10 06 ou par mail à a.gourlot@cristalforest.com

Venez plonger dans l’univers des pierres et du bien-être !

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

English : Atelier Initiation à la lithothérapie & création de bracelets en pierres

Introduction to lithotherapy with Cristal Forest!

Want to discover the power of natural stones and their everyday benefits? This workshop will teach you how to

– Choose the right stones for your needs

– Use and care for them effectively

– Explore their energetic properties for well-being

What’s more, you’ll leave with a custom-made stone bracelet!

Cristal Forest, a boutique specializing in minerals and purification objects, will guide you through this fascinating universe. Meet them all year round at Bulles d?Awen (73 bvd Jules Durand, Le Havre) by appointment.

Stones & jewelry for sale on site (credit card accepted)

Workshop suitable for children aged 6 and over.

Registration required on 07 60 54 10 06 or by e-mail at a.gourlot@cristalforest.com

Come and immerse yourself in the world of stones and well-being!

German :

Einführung in die Lithotherapie mit Cristal Forest!

Haben Sie Lust, die Kraft der Natursteine und ihre Vorteile im Alltag zu entdecken? In diesem Workshop lernen Sie, wie Sie

– Die richtigen Steine für Ihre Bedürfnisse auszuwählen

– Sie effektiv zu verwenden und zu pflegen

– Ihre energetischen Eigenschaften für das Wohlbefinden erforschen

Außerdem werden Sie mit einem Armband aus Steinen nach Hause gehen, das Sie nach Ihren Wünschen gestaltet haben!

Cristal Forest, eine Boutique, die sich auf Mineralien und Reinigungsobjekte spezialisiert hat, wird Sie durch diese faszinierende Welt führen. Sie finden sie das ganze Jahr über in Les Bulles d’Awen (73 bvd Jules Durand, Le Havre) nach Vereinbarung.

Verkauf von Steinen und Schmuck vor Ort (Kreditkarte wird akzeptiert)

Der Workshop ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet.

Für den Workshop ist eine Anmeldung unter 07 60 54 10 06 oder per E-Mail an a.gourlot@cristalforest.com erforderlich

Tauchen Sie ein in die Welt der Steine und des Wohlbefindens!

Italiano :

Introduzione alla litoterapia con Cristal Forest!

Volete scoprire il potere delle pietre naturali e i loro benefici quotidiani? Questo workshop vi insegnerà a

– Scegliere le pietre giuste per le vostre esigenze

– Usarle e curarle in modo efficace

– Esplorare le loro proprietà energetiche per il benessere

Inoltre, lascerete un braccialetto di pietre su misura!

Cristal Forest, boutique specializzata in minerali e oggetti di purificazione, vi guiderà in questo mondo affascinante. Visitatela tutto l’anno a Bulles d’Awen (73 bvd Jules Durand, Le Havre) su appuntamento.

Pietre e gioielli in vendita sul posto (si accettano carte di credito)

Laboratorio adatto ai bambini a partire dai 6 anni.

Iscrizione obbligatoria al numero 07 60 54 10 06 o via e-mail a a.gourlot@cristalforest.com

Venite a immergervi nel mondo delle pietre e del benessere!

Espanol :

¡Introducción a la litoterapia con Cristal Forest!

¿Te gustaría descubrir el poder de las piedras naturales y sus beneficios cotidianos? Este taller te enseñará a

– Elegir las piedras adecuadas para sus necesidades

– Utilizarlas y cuidarlas eficazmente

– Explorar sus propiedades energéticas para el bienestar

Además, te llevarás una pulsera de piedras hecha a medida

Cristal Forest, boutique especializada en minerales y objetos de purificación, le guiará por este fascinante mundo. Visítelos todo el año en Bulles d’Awen (73 bvd Jules Durand, Le Havre) con cita previa.

Venta de piedras y joyas in situ (aceptan tarjetas de crédito)

Taller para niños a partir de 6 años.

Inscripción previa en el 07 60 54 10 06 o por correo electrónico a a.gourlot@cristalforest.com

Venga y sumérjase en el mundo de las piedras y el bienestar

