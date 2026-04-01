Atelier Initiation à la magie Médiathèque Edmond Rostand Orgon

Atelier Initiation à la magie

Mercredi 22 avril 2026 à partir de 14h30. Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Atelier animé par Pascal Marc pour les enfants à partir de 8 ans.

La Médiathèque d’Orgon Edmond Rostand propose un atelier Initiation à la magie le mercredi 22 avril à 14h30, animé par Pascal Marc. Destiné aux enfants à partir de 8 ans, cet atelier gratuit invite les participants à découvrir les secrets de la magie à travers des tours ludiques et accessibles. Dans une ambiance féerique et créative, les enfants pourront s’initier à l’illusion et repartir avec leurs premiers talents de magicien, avec inscriptions conseillées auprès de la Médiathèque au 04 90 73 30 51. .

Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 30 51 mediatheque@orgon.fr

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English :

Workshop led by Pascal Marc for children aged 8 and over.

L’événement Atelier Initiation à la magie Orgon a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence