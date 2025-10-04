Atelier Initiation à la MAO Nancy

Atelier Initiation à la MAO Nancy samedi 4 octobre 2025.

Atelier Initiation à la MAO

10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

2025-10-04 2025-11-29

Musique, bonne humeur & légèreté.

Une initiation joyeuse aux rudiments de la MAO et à l’utilisation du logiciel Ableton Live. Aucun prérequis en musique ou en composition.

Réservation en ligne deux à trois semaines avant l’atelier.Adultes

10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42

English :

Music, good humor & lightness.

A joyful introduction to the basics of MAO and the use of Ableton Live software. No prerequisites in music or composition.

Online booking two to three weeks before the workshop.

German :

Musik, gute Laune & Leichtigkeit.

Eine fröhliche Einführung in die Grundlagen des MAO und in die Verwendung der Software Ableton Live. Keine Vorkenntnisse in Musik oder Komposition.

Online-Reservierung zwei bis drei Wochen vor dem Workshop.

Italiano :

Musica, buon umore e spensieratezza.

Un’introduzione spensierata alle basi del MAO e all’uso del software Ableton Live. Nessun prerequisito in musica o composizione.

Prenotazione online due o tre settimane prima del workshop.

Espanol :

Música, buen humor y desenfado.

Una introducción desenfadada a los fundamentos de MAO y al uso del software Ableton Live. Sin requisitos previos en música o composición.

Reserva en línea dos o tres semanas antes del taller.

L’événement Atelier Initiation à la MAO Nancy a été mis à jour le 2025-08-24 par DESTINATION NANCY