Atelier Initiation à la MAO Nancy
Atelier Initiation à la MAO Nancy samedi 4 octobre 2025.
Atelier Initiation à la MAO
10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Début : Samedi Samedi 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
Musique, bonne humeur & légèreté.
Une initiation joyeuse aux rudiments de la MAO et à l’utilisation du logiciel Ableton Live. Aucun prérequis en musique ou en composition.
Réservation en ligne deux à trois semaines avant l’atelier.Adultes
10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42
English :
Music, good humor & lightness.
A joyful introduction to the basics of MAO and the use of Ableton Live software. No prerequisites in music or composition.
Online booking two to three weeks before the workshop.
German :
Musik, gute Laune & Leichtigkeit.
Eine fröhliche Einführung in die Grundlagen des MAO und in die Verwendung der Software Ableton Live. Keine Vorkenntnisse in Musik oder Komposition.
Online-Reservierung zwei bis drei Wochen vor dem Workshop.
Italiano :
Musica, buon umore e spensieratezza.
Un’introduzione spensierata alle basi del MAO e all’uso del software Ableton Live. Nessun prerequisito in musica o composizione.
Prenotazione online due o tre settimane prima del workshop.
Espanol :
Música, buen humor y desenfado.
Una introducción desenfadada a los fundamentos de MAO y al uso del software Ableton Live. Sin requisitos previos en música o composición.
Reserva en línea dos o tres semanas antes del taller.
L’événement Atelier Initiation à la MAO Nancy a été mis à jour le 2025-08-24 par DESTINATION NANCY