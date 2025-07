Atelier « Initiation à la mosaïque » Place de la Libération Riscle

Place de la Libération Médiathèque Riscle Gers

2025-07-12 14:30:00

2025-07-12 17:00:00

2025-07-12

La médiathèque vous propose un atelier d’initiation à la mosaïque en tesselles de verre poli.

Au programme réalisez le portrait d’un animal emblématique de la biodiversité… uniquement par ses couleurs ! Une approche originale afin d’ apprendre à mieux l’observer et pouvoir créer même si l’on est pas un.e spécialiste du dessin.

En vous aidant des guides naturalistes mis à disposition, vous choisirez un insecte ou un oiseau. Puis vous réaliserez une mosaïque sur un plateau en bois (dimensions 16.5 cm x 16.5 cm).

Cet atelier est entièrement gratuit et vous repartirez avec votre création.

Place de la Libération Médiathèque Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 75 43 mediatheque.riscle@gmail.com

English :

The mediatheque offers an introductory workshop in polished glass tesserae mosaics.

On the program: create a portrait of an animal emblematic of biodiversity… using only its colors! It’s an original approach to learning how to observe and create, even if you’re not a drawing specialist.

Using the naturalist guides provided, you’ll choose an insect or a bird. Then create a mosaic on a wooden tray (dimensions 16.5 cm x 16.5 cm).

This workshop is entirely free, and you’ll go home with your own creation.

German :

Die Mediathek bietet Ihnen einen Workshop zur Einführung in das Mosaik aus geschliffenen Glassteinen an.

Das Programm: Erstellen Sie ein Porträt eines Tieres, das für die biologische Vielfalt steht… nur anhand seiner Farben! Ein origineller Ansatz, um zu lernen, wie man Tiere besser beobachten und gestalten kann, auch wenn man kein Zeichenspezialist ist.

Mithilfe der zur Verfügung gestellten Naturführer wählen Sie ein Insekt oder einen Vogel aus. Anschließend erstellen Sie ein Mosaik auf einem Holzbrett (Maße: 16,5 cm x 16,5 cm).

Dieser Workshop ist völlig kostenlos und Sie nehmen Ihr Werk mit nach Hause.

Italiano :

La mediateca offre un laboratorio introduttivo al mosaico con tessere di vetro lucidato.

In programma: creare il ritratto di un animale emblematico della biodiversità… utilizzando solo i suoi colori! È un modo originale per imparare a osservare un animale e a creare un ritratto, anche se non si è esperti di disegno.

Con l’aiuto delle guide naturalistiche fornite, si può scegliere un insetto o un uccello. Poi si crea un mosaico su un vassoio di legno (dimensioni 16,5 cm x 16,5 cm).

Questo laboratorio è completamente gratuito e potrete tornare a casa con la vostra creazione.

Espanol :

La mediateca ofrece un taller de iniciación al mosaico con teselas de vidrio pulido.

En el programa: crear el retrato de un animal emblemático de la biodiversidad… ¡utilizando sólo sus colores! Es una forma original de aprender a observar un animal y crear un retrato, aunque no seas un experto en dibujo.

Con la ayuda de las guías de la naturaleza que te proporcionamos, podrás elegir un insecto o un ave. A continuación, crea un mosaico en una bandeja de madera (tamaño 16,5 cm x 16,5 cm).

Este taller es totalmente gratuito, y te irás a casa con tu propia creación.

