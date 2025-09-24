Atelier initiation à la mosaïque Rue Jules Theulier Thiviers
Atelier initiation à la mosaïque
Rue Jules Theulier Ludothèque Thiviers Dordogne
Début : 2025-09-24
fin : 2025-09-24
2025-09-24
Atelier créatif animé par Clémentine, mosaïste de Damona Creations
A partir de 5 ans
Sur inscription
Rue Jules Theulier Ludothèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56
English : Atelier initiation à la mosaïque
Creative workshop led by Clémentine, mosaic artist from Damona Creations
Ages 5 and up
Registration required
German : Atelier initiation à la mosaïque
Kreativ-Workshop unter der Leitung von Clémentine, Mosaikkünstlerin von Damona Creations
Ab 5 Jahren
Nach Anmeldung
Italiano :
Laboratorio creativo guidato da Clémentine, artista del mosaico di Damona Creations
A partire da 5 anni
Iscrizione obbligatoria
Espanol : Atelier initiation à la mosaïque
Taller creativo dirigido por Clémentine, artista del mosaico de Damona Creations
A partir de 5 años
Inscripción obligatoria
