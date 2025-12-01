Atelier Initiation à la pêche à pied Saint-Brieuc
Atelier Initiation à la pêche à pied Saint-Brieuc jeudi 18 décembre 2025.
Atelier Initiation à la pêche à pied
Début : 2025-12-18 09:00:00
fin : 2026-01-22 15:30:00
2025-12-18 2026-01-15
Venez vous initier à la pêche à pied avec Monsieur Jean.
Il vous emmène sur l’estran à la découverte de la faune et la flore au travers la pratique de la pêche à pied.
Sur réservation. .
