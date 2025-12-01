Atelier Initiation à la pêche à pied

communiqué à la réservation Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 09:00:00

fin : 2026-01-22 15:30:00

Date(s) :

2025-12-18 2026-01-15

Venez vous initier à la pêche à pied avec Monsieur Jean.

Il vous emmène sur l’estran à la découverte de la faune et la flore au travers la pratique de la pêche à pied.

Sur réservation. .

communiqué à la réservation Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

L’événement Atelier Initiation à la pêche à pied Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-12-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme