Atelier Initiation à la peinture à l’oeuf Kutzenhausen
Atelier Initiation à la peinture à l’oeuf Kutzenhausen mercredi 6 mai 2026.
Kutzenhausen
Atelier Initiation à la peinture à l’oeuf
1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-06 14:00:00
fin : 2026-05-06 16:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Initiation à la peinture à l’œuf, dite tempera, célèbre de l’Antiquité au XVème siècle, en compagnie d’Aline Hauck. Atelier créatif ouvert aux adultes et aux enfants.
Initiez-vous à la peinture à l’œuf, dite tempera, célèbre de l’Antiquité au XVème siècle, en compagnie d’Aline Hauck, docteur en histoire de l’art et plasticienne ! Cet atelier créatif est ouvert aux adultes et aux enfants. Peintre débutant ou plus expérimenté, laissez-vous guider et exprimez votre créativité ! .
1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr
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English :
Introduction to tempera painting, famous from Antiquity to the 15th century, with Aline Hauck. Creative workshop open to adults and children.
L’événement Atelier Initiation à la peinture à l’oeuf Kutzenhausen a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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