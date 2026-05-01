Kutzenhausen

Atelier Initiation à la peinture à l’oeuf

1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-06 14:00:00

fin : 2026-05-06 16:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Initiation à la peinture à l’œuf, dite tempera, célèbre de l’Antiquité au XVème siècle, en compagnie d’Aline Hauck. Atelier créatif ouvert aux adultes et aux enfants.

Initiez-vous à la peinture à l’œuf, dite tempera, célèbre de l’Antiquité au XVème siècle, en compagnie d’Aline Hauck, docteur en histoire de l’art et plasticienne ! Cet atelier créatif est ouvert aux adultes et aux enfants. Peintre débutant ou plus expérimenté, laissez-vous guider et exprimez votre créativité ! .

1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Introduction to tempera painting, famous from Antiquity to the 15th century, with Aline Hauck. Creative workshop open to adults and children.

L’événement Atelier Initiation à la peinture à l’oeuf Kutzenhausen a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme de l’Alsace Verte