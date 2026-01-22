Atelier Initiation à la peinture en plein air

2 allée Fernand Maillaud Fresselines Creuse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23 2026-08-06

Il n’est pas donné à tout le monde de peindre sur un site Claude Monet, c’est pourtant bien ce que propose cet atelier qui se déroule à la confluence des deux Creuse, où le maître impressionniste a posé son chevalet. Plus qu’une simple initiation à la peinture, c’est aussi une expérience de déconnexion complète, pour se fondre dans l’état d’esprit d’un peintre de plein air.

Public adulte famille (à partir de 8 ans, si accompagné)

Nombre de participants 2 minimum 10 max

Du matériel est fourni, mais vous pouvez aussi venir avec vos propres outils.

Inscription au plus tard 24h à l’avance au 05 55 89 24 61 .

2 allée Fernand Maillaud Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 24 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Initiation à la peinture en plein air

L’événement Atelier Initiation à la peinture en plein air Fresselines a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Pays Dunois