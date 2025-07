Atelier initiation à la poterie Muttersholtz

Atelier initiation à la poterie Muttersholtz jeudi 14 août 2025.

Muttersholtz Bas-Rhin

Début : Jeudi 2025-08-14 14:00:00

fin : 2025-08-14 17:00:00

2025-08-14

Initiez vous à la poterie en réalisant un petit objet pratique ou décoratif

Initiez vous à la poterie en réalisant un petit objet pratique ou décoratif. Après l’apprentissage des techniques de base du modelage et de l’assemblage, vous pourrez laisser libre cours à votre imagination et à votre créativité pour créer votre objet. .

Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 eco.tourisme@maisonnaturemutt.org

English :

Learn to make pottery by creating a small practical or decorative object

German :

Führen Sie sich in die Töpferei ein, indem Sie einen kleinen praktischen oder dekorativen Gegenstand herstellen

Italiano :

Cimentatevi con la ceramica realizzando un piccolo oggetto pratico o decorativo

Espanol :

Pruebe a hacer un pequeño objeto práctico o decorativo

L’événement Atelier initiation à la poterie Muttersholtz a été mis à jour le 2025-06-06 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme