Atelier -Initiation à la prise de vue photographique avec Katomach Les Ovnis Brest
Atelier -Initiation à la prise de vue photographique avec Katomach Les Ovnis Brest samedi 25 avril 2026.
Brest
Atelier -Initiation à la prise de vue photographique avec Katomach
Les Ovnis 148 Rue Jean Jaurès Brest Finistère
Début : 2026-04-25 10:30:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
2026-04-25 2026-06-20
Venez avec votre appareil photos ou votre smartphone pour bénéficier des conseils d’un expert de la prise de vue dans la bonne humeur et la détente. Une consigne vous sera donnée afin d’éveiller votre regard !
– Enseignement des bases (20 min)
– Prises de vue en extérieur (40 min)
– Analyse et sélection (30 min)
Informations pratiques
Nombre de place limité. (4 personnes maximum)
A partir de 12 ans
Durée 1 h 30 Prix 15 € .
Les Ovnis 148 Rue Jean Jaurès Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 71 03 04 13
L’événement Atelier -Initiation à la prise de vue photographique avec Katomach Brest a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
