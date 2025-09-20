Atelier initiation à la réflexologie palmaire chez l’Instant Cosy L’Instant Cosy Brioude
Atelier initiation à la réflexologie palmaire chez l’Instant Cosy
L’Instant Cosy 4, Rue Gustave Eiffel Brioude Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 11:30:00
2025-09-20
Venez découvrir un protocole de massage des mains qui vous apportera détente et relaxation et repartez avec votre protocole personnalisé.
+33 4 71 50 25 36 carine@linstant-cosy.fr
English :
Come and discover a hand massage protocol that will bring you relaxation, and leave with your own personalized protocol.
German :
Entdecken Sie ein Handmassageprotokoll, das Ihnen Entspannung und Erholung bringt, und gehen Sie mit Ihrem persönlichen Protokoll nach Hause.
Italiano :
Venite a scoprire un protocollo di massaggio manuale che vi aiuterà a rilassarvi e a distendervi, e partite con il vostro protocollo personalizzato.
Espanol :
Venga a descubrir un protocolo de masaje de manos que le ayudará a relajarse y desconectar, y salga con su propio protocolo personalizado.
