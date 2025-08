Atelier Initiation à la vannerie Lièpvre

Initiez-vous à l’art de la vannerie et façonnez vos propres objets en osier, selon un savoir-faire ancestral.

Découvrez et apprenez les gestes de la vannerie

La vannerie est une technique permettant la création d’objets de la vie quotidienne (paniers, corbeilles, sous-plats…), mais aussi des objets techniques (ruches, vans, bordures de jardins…) avec divers végétaux (osier, paille, jonc, ronces…). Ces techniques sont très anciennes, mais sont encore utiles et utilisées aujourd’hui. En saison froide, les saules sont taillés, ce qui permet de récupérer l’osier qui pourra être employé pour la réalisation de divers objets. C’est le moment idéal pour s’initier à la vannerie.

Accompagnés par Isabelle et les animateurs de la Ferme d’Argentin, découvrez les principes et les différentes étapes de la vannerie choisir ses brins, comment démarrer un fond de panier, comment insérer et entrecroiser les brins. Le but de la journée sera de concevoir un panier à arceaux. Au fil des heures, vous verrez votre création évoluer et se concrétiser.

English :

Introduce yourself to the art of wickerwork and make your own wicker objects, using ancestral know-how.

German :

Lassen Sie sich in die Kunst der Korbflechterei einführen und formen Sie Ihre eigenen Weidenobjekte nach althergebrachtem Wissen.

Italiano :

Imparate l’arte della lavorazione del vimini e realizzate i vostri oggetti in vimini con le tecniche tradizionali.

Espanol :

Aprenda el arte del mimbre y elabore sus propios objetos de mimbre utilizando técnicas tradicionales.

