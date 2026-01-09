Atelier Initiation à l’aquarelle Maison de la Montagne Argelès-Gazost
Atelier Initiation à l’aquarelle Maison de la Montagne Argelès-Gazost mercredi 25 février 2026.
Atelier Initiation à l’aquarelle
Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Avec Cerise Granal (@GereziKolore)
Découvrez les bases de l’aquarelle avec Gerezi Kolore et laissez libre cours à votre créativité.
Un atelier accessible à tous, pour apprendre à maîtriser les techniques fondamentales et exprimer votre inspiration artistique.
Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org
English :
With Cerise Granal (@GereziKolore)
Discover the basics of watercolor with Gerezi Kolore and give free rein to your creativity.
A workshop accessible to all, to learn fundamental techniques and express your artistic inspiration.
