Atelier Initiation à l’aquarelle Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Atelier Initiation à l’aquarelle

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 18:00:00

fin : 2026-03-25 20:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Avec Cerise Granal (@GereziKolore)

Découvrez les bases de l’aquarelle avec Gerezi Kolore et laissez libre cours à votre créativité.

Un atelier accessible à tous, pour apprendre à maîtriser les techniques fondamentales et exprimer votre inspiration artistique.

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

English :

With Cerise Granal (@GereziKolore)

Discover the basics of watercolor with Gerezi Kolore and give free rein to your creativity.

A workshop accessible to all, to learn fundamental techniques and express your artistic inspiration.

