Atelier Initiation à l’Aquarelle avec Amandine Faure

Les Ovnis 148 Rue Jean Jaurès Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 14:00:00

fin : 2026-04-24 15:30:00

Date(s) :

2026-03-27 2026-04-24

Amandine vous invite à découvrir la magie de l’aquarelle lors d’un atelier convivial et créatif. Elle partagera avec vous ses techniques et astuces pour jouer avec l’eau, les couleurs et les transparences qui font tout le charme de cette discipline.

Guidé pas à pas, vous prendrez plaisir à laisser les couleurs se mélanger et à voir votre création apparaître sur le papier. Un moment artistique et relaxant pour expérimenter, s’exprimer et repartir avec votre propre réalisation, pleine de douceur et de couleur.

Informations pratiques

Nombre de place limité.

Réservation en ligne.

Durée 1h30. .

Les Ovnis 148 Rue Jean Jaurès Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 71 03 04 13

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English : Atelier Initiation à l’Aquarelle avec Amandine Faure

L’événement Atelier Initiation à l’Aquarelle avec Amandine Faure Brest a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue