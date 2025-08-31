Atelier Initiation à l’art du vitrail à La-Ville-aux-Dames La Ville-aux-Dames

Impasse Madame Tallien La Ville-aux-Dames Indre-et-Loire

Début : 2026-02-19 14:30:00

fin : 2026-02-19 16:15:00

2026-02-19

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines, de septembre à avril ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

ATELIER INITIATION À L’ART DU VITRAIL à La Ville-aux-Dames. Ils laissent entrer la lumière, décorent nos églises et nous racontent des histoires… Viens admirer les vitraux de l’église de La Ville-aux-Dames, puis réalise ta peinture vitrail sur papier transparent. Rdv devant l’église. Durée 1h45. Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine. Réservation obligatoire sur ww.paysloiretouraine.fr Ouverture de la billetterie le 5 septembre 2025. .

Impasse Madame Tallien La Ville-aux-Dames 37700 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities from September to April! You’re in the Pays d’art et d’histoire!

German :

Das Pays d’art et d’histoire Loire Touraine bietet Ihnen von September bis April zahlreiche Aktionen zur Entdeckung des Kulturerbes an! Sie befinden sich im Pays d’art et d’histoire (Kunst- und Geschichtsland)!

Italiano :

Il Pays d’art et d’histoire Loire Touraine propone una vasta gamma di attività di scoperta del patrimonio da settembre ad aprile! Siete nel Pays d’art et d’histoire!

Espanol :

El Pays d’art et d’histoire Loire Touraine le propone, de septiembre a abril, un amplio abanico de actividades de descubrimiento del patrimonio ¡Está en el País de Arte e Historia!

