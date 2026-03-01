Atelier Initiation à l’auto-réflexologie plantaire à Lavercantière Ladorée Lavercantière
Atelier Initiation à l’auto-réflexologie plantaire à Lavercantière Ladorée Lavercantière dimanche 15 mars 2026.
Atelier Initiation à l’auto-réflexologie plantaire à Lavercantière
Ladorée 2 Route de Cahors Lavercantière Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 15:30:00
fin : 2026-03-15 17:30:00
Date(s) :
2026-03-15
Venez vous initier avec Estelle Kessler à l'auto-réflexologie plantaire de relaxation évacuation du stress, réduction de la fatigue et de douleurs de tension
Venez vous initier avec Estelle Kessler à l'auto-réflexologie plantaire de relaxation évacuation du stress, réduction de la fatigue et de douleurs de tension.
La réflexologie plantaire est une technique de massage ancestrale qui se base sur des pressions réalisées sur certaines zones du pied. Apprenez à vous masser des zones ciblées pour un moment de détente incomparable.
.
Ladorée 2 Route de Cahors Lavercantière 46340 Lot Occitanie +33 5 81 70 52 03 estelle.kessler@protonmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Learn relaxation plantar auto-reflexology with Estelle Kessler: relieving stress, reducing fatigue and tension pain
L’événement Atelier Initiation à l’auto-réflexologie plantaire à Lavercantière Lavercantière a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Cazals-Salviac