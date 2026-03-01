Atelier Initiation à l’auto-réflexologie plantaire à Lavercantière Ladorée Lavercantière

Atelier Initiation à l’auto-réflexologie plantaire à Lavercantière

Ladorée 2 Route de Cahors Lavercantière Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Début : 2026-03-15 15:30:00

fin : 2026-03-15 17:30:00

2026-03-15

Venez vous initier avec Estelle Kessler à l'auto-réflexologie plantaire de relaxation évacuation du stress, réduction de la fatigue et de douleurs de tension

La réflexologie plantaire est une technique de massage ancestrale qui se base sur des pressions réalisées sur certaines zones du pied. Apprenez à vous masser des zones ciblées pour un moment de détente incomparable.

Ladorée 2 Route de Cahors Lavercantière 46340 Lot Occitanie +33 5 81 70 52 03 estelle.kessler@protonmail.com

English :

Learn relaxation plantar auto-reflexology with Estelle Kessler: relieving stress, reducing fatigue and tension pain

