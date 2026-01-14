Atelier – Initiation à l’électro L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris

Venez apprendre tous les secrets sur vos appareils électro !

Initiative qui vise à rendre l’électricité et ses applications plus compréhensibles, à travers des démonstrations et des manipulations concrètes !

– niveau débutant – matériel fourni

INFOS PRATIQUES

LIEU

L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris

HORAIRE

Samedi 07 février • 14h30 – 17h30

INSCRIPTION

Vous avez toujours voulu en apprendre plus sur l’électro sans savoir où chercher ? Alors cet atelier d’initiation est fait pour vous !

Le samedi 07 février 2026

de 14h30 à 17h30

payant

10 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 99 ans.

L’Atelier de la Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 Paris

