Atelier – Initiation à l’électro L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris
Atelier – Initiation à l’électro L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris samedi 7 février 2026.
Venez apprendre tous les secrets sur vos appareils électro !
Initiative qui vise à rendre l’électricité et ses applications plus compréhensibles, à travers des démonstrations et des manipulations concrètes !
– niveau débutant – matériel fourni
INFOS PRATIQUES
LIEU
L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris
HORAIRE
Samedi 07 février • 14h30 – 17h30
Vous avez toujours voulu en apprendre plus sur l’électro sans savoir où chercher ? Alors cet atelier d’initiation est fait pour vous !
Le samedi 07 février 2026
de 14h30 à 17h30
payant
10 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-07T15:30:00+01:00
fin : 2026-02-07T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-07T14:30:00+02:00_2026-02-07T17:30:00+02:00
L’Atelier de la Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 Paris
https://www.laressourceriecreative.com/ateliersgrandpublic +33619288709 contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative
Afficher la carte du lieu L’Atelier de la Ressourcerie Créative et trouvez le meilleur itinéraire