Atelier Initiation à l’éthologie

Refuge de l’Arche 13 quater Rue Félix Marchand Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 15:30:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-04-25

Atelier Initiation à l’éthologie à partir de 6 ans

Atelier Initiation à l’éthologie

Venez découvrir l’éthologie, la science qui étudie le comportement des animaux. Dans un premier temps, il vous sera expliqué ce qu’est l’éthologie et sur quel principe ces études fonctionnent. Puis il y aura un temps d’observation du groupe de babouins où vous pourrez remplir une feuille en notant les comportements observés chez les primates. Nous analyserons alors les interactions entre les individus mais aussi avec leur environnement.

Dates 28 mars, 25 avril

Horaires 14h-15h30

Tarif 4 € personne À partir de 6 ans

Réservation au 02 43 07 24 38 .

Refuge de l’Arche 13 quater Rue Félix Marchand Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 07 24 38

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English :

Introduction to ethology workshop from age 6

L’événement Atelier Initiation à l’éthologie Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-03-17 par SUD MAYENNE