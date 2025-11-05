Atelier Initiation à l’occitan Rue Jean Teillet Saint-Junien
Rue Jean Teillet Espace culturel salle Laurentine-Teillet Saint-Junien Haute-Vienne
La Médiathèque de Saint-Junien vous propose de plonger dans cet univers linguistique aux côtés de Jean-François Vignaud, auteur, traducteur et fin connaisseur de la culture occitane, pour un atelier d’initiation accessible à toutes et tous.
Langue romane issue du latin, l’occitan est un héritage culturel et littéraire emblématique du sud de la France. Langue des troubadours et du vivre ici , elle continue d’émerveiller à travers les contes, la poésie, le théâtre et les recherches sur les mondes ruraux.
Patois local ou langue poétique de ceux de la terre, l’occitan est vivant et vibrant ! .
