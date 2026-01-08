ATELIER INITIATION À L’ŒNOLOGIE Montpellier

ATELIER INITIATION À L’ŒNOLOGIE

Le Melice accueille une séance d’initiation à l’œnologie le jeudi 19 février à 19h.

L’atelier est organisée par l’école des vins du Languedoc et sera animé par une spécialiste de l’AOP Languedoc, pour offrir une découverte accessible et authentique des bases de la dégustation.

Pendant cette session, les participants apprendront à comprendre un vin, à l’analyser et à reconnaître les spécificités des cuvées du territoire.

L’atelier est proposé au tarif de 28 € par personne et les places sont volontairement limitées à 15 participants afin de garantir un moment d’échange de qualité.

Alors n’attendez plus et réservez votre place le site Internet .

English :

Melice is hosting an introductory session to ?nology on Thursday February 19 at 7pm.

The workshop is organized by the Languedoc Wine School and will be led by a Languedoc PDO specialist, offering an accessible and authentic introduction to the basics of wine tasting.

