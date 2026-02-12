Atelier Initiation ABLETON LIVE BEAT MAKING La Cordo Romans-sur-Isère

Atelier Initiation ABLETON LIVE BEAT MAKING

La Cordo 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 18:00:00

fin : 2026-04-30 20:30:00

Date(s) :

2026-04-30

Découvrez les bases de la création musicale assistée par ordinateur à travers Ableton Live.

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La Cordo 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com

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English :

Discover the basics of computer-aided music creation with Ableton Live.

L’événement Atelier Initiation ABLETON LIVE BEAT MAKING Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-28 par Valence Romans Tourisme