Atelier initiation affûtage, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau
Atelier initiation affûtage, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau mercredi 8 avril 2026.
Atelier initiation affûtage Mercredi 8 avril, 18h00 KAL – Konk Ar Lab Finistère
Adhésion au FabLab, sur inscription, don libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-08T18:00:00+02:00 – 2026-04-08T19:30:00+02:00
Fin : 2026-04-08T18:00:00+02:00 – 2026-04-08T19:30:00+02:00
KAL – Konk Ar Lab 2 rue des charmes CONCARNEAU 29900 Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://fabmanager.konkarlab.bzh/#!/events/258 »}]
Venez apprendre à utiliser notre affûteuse ! (Pensez à ramener vos couteaux et ciseaux à bois pour leur redonner du tranchant) konk ar lab
KAL
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