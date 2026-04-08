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Atelier initiation affûtage, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau

Atelier initiation affûtage, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau

Atelier initiation affûtage, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau mercredi 8 avril 2026.

Lieu : KAL - Konk Ar Lab

Adresse : 2 rue des charmes CONCARNEAU 29900

Ville : 29900 Concarneau

Département : Finistère

Début : mercredi 8 avril 2026

Fin : mercredi 8 avril 2026

Tarif : Adhésion au FabLab, sur inscription, don libre

Atelier initiation affûtage Mercredi 8 avril, 18h00 KAL – Konk Ar Lab Finistère

Adhésion au FabLab, sur inscription, don libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-08T18:00:00+02:00 – 2026-04-08T19:30:00+02:00
Fin : 2026-04-08T18:00:00+02:00 – 2026-04-08T19:30:00+02:00

KAL – Konk Ar Lab 2 rue des charmes CONCARNEAU 29900 Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://fabmanager.konkarlab.bzh/#!/events/258 »}]
Venez apprendre à utiliser notre affûteuse ! (Pensez à ramener vos couteaux et ciseaux à bois pour leur redonner du tranchant) konk ar lab

KAL

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