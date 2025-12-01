Atelier initiation aquarelle & brunch Maison Tarte Maison Tarte Périgueux
Atelier initiation aquarelle & brunch Maison Tarte Maison Tarte Périgueux samedi 10 janvier 2026.
Atelier initiation aquarelle & brunch Maison Tarte
Maison Tarte 2 Cours Tourny Périgueux Dordogne
Tarif : – – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10 2026-02-28
Explorez les bases de l’aquarelle en douceur
Au programme Se régaler: avec des gourmandises concoctées par le chef de maison TARTE, des produits frais, locaux et de saison, et ensuite l’atelier créatif! Un moment de partage et de fun.
**Réservez votre place dès maintenant au 09 82 25 50 82* .
Maison Tarte 2 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 25 50 82
English : Atelier initiation aquarelle & brunch Maison Tarte
L’événement Atelier initiation aquarelle & brunch Maison Tarte Périgueux a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Communal de Périgueux