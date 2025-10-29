Atelier initiation archéologie, au musée gallo-romain Route du Château Claracq

Atelier initiation archéologie, au musée gallo-romain Route du Château Claracq mercredi 29 octobre 2025.

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Chaussez les bottes de l’archéologue ! Après une présentation des méthodes et des outils, les enfants fouillent et découvrent les vestiges de la villa antique. Sur réservation, dès 6 ans. .

Route du Château Musée gallo-romain Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 67 13 86 69 musee@cclb64.fr

