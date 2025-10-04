Atelier « initiation au boutis » Salle de l’Herboux Calvisson

Atelier « initiation au boutis » Salle de l’Herboux Calvisson samedi 4 octobre 2025.

80€ (kit compris: batiste +dessin +coton). Matériel à prendre: tambour 10cm diam, dé, règle, crayon, ciseaux de broderie, aiguille, épingles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T09:30 – 2025-10-04T12:30

Fin : 2025-10-04T13:00 – 2025-10-04T17:00

Une seule journée suffit pour apprendre l’art du boutis, pour renouer avec un art exceptionnel issu des Manufactures royales du Languedoc et de Provence. Véritable patrimoine régional, le boutis se fait uniquement à la main.

Salle de l’Herboux 3 avenue du 11 novembre 1918 30420 Calvisson Calvisson 30420 Gard Occitanie 0466017804 https://www.calvisson.com/associations/ https://www.facebook.com/p/La-Maison-du-Boutis-100057760235513/?locale=fr_FR;http://www.facebook.com/p/La-Maison-du-Boutis-100057760235513/?locale=fr_FR Espace associatif Parking gratuit à 30 mètres.

©les cordelles du boutis