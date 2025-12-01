Atelier initiation au bruitage d’un film Médiathèque Beaussais-sur-Mer
Après la projection du court métrage Une Guitare à la Mer de Sophie Roze, Découvrez le métier de bruiteur de cinéma ! Comment donner la parole à des marionnettes animées et créer un univers sonore dans leur décor fait de carton et pâte à modeler ? Tous ensemble, nous bruiterons une séquence de film en direct.
A partir de 7 ans
Sur réservation auprès de la médiathèque .
Médiathèque 35 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 88 60 68
