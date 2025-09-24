Atelier initiation au chant de marins Salle polyvalente Bricquebec-en-Cotentin
Les Marins du Cotentin proposent à un large public mixte, lors d’une porte ouverte, le mercredi 24 septembre, un atelier gratuit d’initiation au Chant Marin, à 19 heures.
Il s’agira, pour les participants, d’apprendre avec le groupe des choristes, 2 où 3 chants.
Ceci en toute convivialité, pour se faire plaisir et passer un bon moment.
Ouvert aux chanteurs débutants ou confirmés et aux musiciens amateurs .
Salle polyvalente 23 Rue du Hautbourg Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie +33 6 03 52 98 49 marinsducotentin@gmail.com
