Atelier initiation au crochet Rue Albert Theulier Eyzerac

Atelier initiation au crochet Rue Albert Theulier Eyzerac samedi 22 novembre 2025.

Rue Albert Theulier Ludothèque Eyzerac Dordogne

Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22

2025-11-22

Avec Cécile de La Tanière enchantée
Rue Albert Theulier Ludothèque Eyzerac 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56  ludotheque@perigord-limousin.fr

English : Atelier initiation au crochet

With Cécile from La Tanière enchantée

German : Atelier initiation au crochet

Mit Cécile von La Tanière enchantée (Der verzauberte Bau)

Italiano :

Con Cécile da La Tanière enchantée

Espanol : Atelier initiation au crochet

Con Cécile de La Tanière enchantée

