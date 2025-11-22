Atelier initiation au crochet Rue Albert Theulier Eyzerac
Atelier initiation au crochet Rue Albert Theulier Eyzerac samedi 22 novembre 2025.
Atelier initiation au crochet
Rue Albert Theulier Ludothèque Eyzerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Avec Cécile de La Tanière enchantée
Avec Cécile de La Tanière enchantée .
Rue Albert Theulier Ludothèque Eyzerac 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56 ludotheque@perigord-limousin.fr
English : Atelier initiation au crochet
With Cécile from La Tanière enchantée
German : Atelier initiation au crochet
Mit Cécile von La Tanière enchantée (Der verzauberte Bau)
Italiano :
Con Cécile da La Tanière enchantée
Espanol : Atelier initiation au crochet
Con Cécile de La Tanière enchantée
L’événement Atelier initiation au crochet Eyzerac a été mis à jour le 2025-11-08 par Isle-Auvézère