Atelier Initiation au crochet Atelier des Lumilles Mauléon

Atelier Initiation au crochet

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 55 – 55 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Viens t’initier à l’art du crochet, une passionnée qui te guidera pour que tu puisses créer un lapin trop mignon.

Viens apprendre les augmentations, les réductions, le cercle magique, les mailles serrées et les changements de couleurs.

Vous pouvez venir avec votre matériel.

Supplément de 5 € si l’enseignante fournit le crochet et que vous repartez avec.

À partir de 12 ans. .

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31 atelierdeslumilles@gmail.com

