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Atelier initiation au Cyanotype, Archives départementales de l’Essonne, Chamarande

dimanche 20 septembre 2026 · Archives départementales de l'Essonne · Chamarande

Atelier initiation au Cyanotype, Archives départementales de l’Essonne, Chamarande

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Archives départementales de l'Essonne
Adresse
38 rue Commandant Arnoux 91720 Chamarande
Ville
91730 Chamarande
Département
Essonne

Atelier initiation au Cyanotype Dimanche 20 septembre, 15h00 Archives départementales de l’Essonne Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Le cyanotype est un ancien procédé photographique monochrome créé en 1842 par John Herschel, qui produit des tirages d’un magnifique ton bleu de Prusse grâce à une réaction chimique activée par les rayons ultraviolets du soleil.

Archives départementales de l’Essonne 38 rue Commandant Arnoux 91720 Chamarande Chamarande 91730 Essonne Île-de-France 0169271414 http://archives.essonne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0169271414 »}]
Atelier photo

© DR

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