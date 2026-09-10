Atelier initiation au Cyanotype, Archives départementales de l’Essonne, Chamarande
dimanche 20 septembre 2026 · Archives départementales de l'Essonne · Chamarande
Informations pratiques
Atelier initiation au Cyanotype Dimanche 20 septembre, 15h00 Archives départementales de l’Essonne Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Le cyanotype est un ancien procédé photographique monochrome créé en 1842 par John Herschel, qui produit des tirages d’un magnifique ton bleu de Prusse grâce à une réaction chimique activée par les rayons ultraviolets du soleil.
Archives départementales de l’Essonne 38 rue Commandant Arnoux 91720 Chamarande Chamarande 91730 Essonne Île-de-France 0169271414 http://archives.essonne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0169271414 »}]
Atelier photo
© DR
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