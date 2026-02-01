Atelier initiation au cyanotype Médiathèque Beaussais-sur-Mer

Atelier initiation au cyanotype

Médiathèque 35 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-18 15:30:00

fin : 2026-02-18 16:30:00

2026-02-18

Voyez la vie en bleu !

Julie Mainguet, artiste-photographe viendra vous initier à l’art du cyanotype, un procédé photographique du XIXe siècle qui transforme la lumière en image bleue. Vous expérimenterez pendant deux heures les étapes de création.

Julie Mainguet a un atelier à Lanvallay et expose son travail à la Galerie Guillemet, 13 rue de l’Horloge à Dinan.

A l’étage de la Médiathèque

Tout public à partir de 7 ans

Sur réservation

2 ateliers de 12 personnes maximum .

