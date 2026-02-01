Atelier initiation au cyanotype Médiathèque Beaussais-sur-Mer
Atelier initiation au cyanotype Médiathèque Beaussais-sur-Mer mercredi 18 février 2026.
Atelier initiation au cyanotype
Médiathèque 35 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 15:30:00
fin : 2026-02-18 16:30:00
Date(s) :
2026-02-18
Voyez la vie en bleu !
Julie Mainguet, artiste-photographe viendra vous initier à l’art du cyanotype, un procédé photographique du XIXe siècle qui transforme la lumière en image bleue. Vous expérimenterez pendant deux heures les étapes de création.
Julie Mainguet a un atelier à Lanvallay et expose son travail à la Galerie Guillemet, 13 rue de l’Horloge à Dinan.
A l’étage de la Médiathèque
Tout public à partir de 7 ans
Sur réservation
2 ateliers de 12 personnes maximum .
Médiathèque 35 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 88 60 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier initiation au cyanotype Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-16 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme