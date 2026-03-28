Atelier initiation au cyanotype Dialogues Beaux-Arts Brest
Atelier initiation au cyanotype Dialogues Beaux-Arts Brest samedi 4 avril 2026.
Atelier initiation au cyanotype
Dialogues Beaux-Arts 37 Rue Louis Pasteur Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:30:00
fin : 2026-04-04 12:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Initiez-vous à cette technique d’impression originale et réalisez vous-même deux cyanotypes.
Possibilité d’apporter vos propres végétaux (fleurs, algues,…) ou tout autre élément que vous souhaitez imprimer.
Animé par Mélanie Colin
Informations pratiques
Tout public, ados et adultes.
Durée 2h.
Sur inscription en ligne. .
Dialogues Beaux-Arts 37 Rue Louis Pasteur Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 90 91 54 76
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English : Atelier initiation au cyanotype
L’événement Atelier initiation au cyanotype Brest a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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