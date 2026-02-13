Atelier Initiation au Cyanotype Maison du Lieutenant Servoz

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2026-04-16 13:30:00
fin : 2026-04-16

2026-04-16

Découvrez la diversité des formes végétales et immortalisez les grâce au cyanotype, une technique photographique ancienne.
Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 83 45 81 

English :

Discover the diversity of plant forms and immortalize them using cyanotype, an ancient photographic technique.

