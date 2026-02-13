Atelier Initiation au Cyanotype Maison du Lieutenant Servoz
Atelier Initiation au Cyanotype Maison du Lieutenant Servoz jeudi 16 avril 2026.
Atelier Initiation au Cyanotype
Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 13:30:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Découvrez la diversité des formes végétales et immortalisez les grâce au cyanotype, une technique photographique ancienne.
Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 83 45 81
English :
Discover the diversity of plant forms and immortalize them using cyanotype, an ancient photographic technique.
L'événement Atelier Initiation au Cyanotype Servoz a été mis à jour le 2026-02-13