Atelier Initiation au dessin adultes/ados Musée Royan

Atelier Initiation au dessin adultes/ados Musée Royan mardi 4 novembre 2025.

Atelier Initiation au dessin adultes/ados

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 6.8 – 6.8 – 6.8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 15:00:00

fin : 2025-11-04 17:00:00

Date(s) :

2025-11-04

Vous souhaitez vous initier au dessin ? Le musée vous propose de participer à un cours particulier avec l’artiste peintre Pauline Naret. Vous serez guidés pas à pas pour réaliser votre œuvre sur une thématique particulière.

.

Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

English :

Would you like to learn how to draw? The museum offers you the chance to take part in a one-to-one course with painter Pauline Naret. You’ll be guided step by step to create your own work on a specific theme.

German :

Möchten Sie sich mit dem Zeichnen vertraut machen? Das Museum bietet Ihnen die Möglichkeit, an einem Privatkurs mit der Malerin Pauline Naret teilzunehmen. Sie werden Schritt für Schritt angeleitet, Ihr eigenes Werk zu einem bestimmten Thema zu schaffen.

Italiano :

Volete imparare a disegnare? Il museo vi offre la possibilità di partecipare a una lezione individuale con la pittrice Pauline Naret. Sarete guidati passo dopo passo a creare la vostra opera su un tema particolare.

Espanol :

¿Quiere aprender a dibujar? El museo le ofrece la posibilidad de participar en una clase individual con la pintora Pauline Naret. Te guiará paso a paso para que crees tu propia obra sobre un tema concreto.

L’événement Atelier Initiation au dessin adultes/ados Royan a été mis à jour le 2025-10-06 par Mairie de Royan