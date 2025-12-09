Atelier Initiation au dessin adultes/ados Musée Royan
Atelier Initiation au dessin adultes/ados Musée Royan mardi 9 décembre 2025.
Atelier Initiation au dessin adultes/ados
Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime
Tarif : 6.8 – 6.8 – 6.8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-09 15:00:00
fin : 2025-12-09 17:00:00
Date(s) :
2025-12-09
Vous souhaitez vous initier au dessin ? Le musée vous propose de participer à un cours particulier avec l’artiste peintre Pauline Naret.
.
Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr
English :
Would you like to learn how to draw? The museum offers you the chance to take part in a private lesson with painter Pauline Naret.
German :
Möchten Sie sich mit dem Zeichnen vertraut machen? Das Museum bietet Ihnen die Möglichkeit, an einem Privatkurs mit der Malerin Pauline Naret teilzunehmen.
Italiano :
Volete imparare a disegnare? Il museo vi offre la possibilità di partecipare a una lezione individuale con la pittrice Pauline Naret.
Espanol :
¿Quiere aprender a dibujar? El museo le ofrece la posibilidad de participar en una clase individual con la pintora Pauline Naret.
L’événement Atelier Initiation au dessin adultes/ados Royan a été mis à jour le 2025-10-28 par Mairie de Royan