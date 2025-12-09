Atelier Initiation au dessin adultes/ados Musée Royan

Atelier Initiation au dessin adultes/ados

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Début : 2025-12-09 15:00:00

fin : 2025-12-09 17:00:00

Vous souhaitez vous initier au dessin ? Le musée vous propose de participer à un cours particulier avec l’artiste peintre Pauline Naret.

Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

English :

Would you like to learn how to draw? The museum offers you the chance to take part in a private lesson with painter Pauline Naret.

German :

Möchten Sie sich mit dem Zeichnen vertraut machen? Das Museum bietet Ihnen die Möglichkeit, an einem Privatkurs mit der Malerin Pauline Naret teilzunehmen.

Italiano :

Volete imparare a disegnare? Il museo vi offre la possibilità di partecipare a una lezione individuale con la pittrice Pauline Naret.

Espanol :

¿Quiere aprender a dibujar? El museo le ofrece la posibilidad de participar en una clase individual con la pintora Pauline Naret.

