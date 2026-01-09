Atelier initiation au dessin de sable Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont

Atelier initiation au dessin de sable

Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 14:00:00

fin : 2026-02-09

Date(s) :

2026-02-09

Il nous semble important de proposer, spécialement aux plus jeunes, des moments suspendus qui leur permettent de prendre une distance avec le réel et de nourrir leur imaginaire .

.

Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 61 11 mediathequestjust@loire-semene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We feel it’s important to offer suspended moments, especially for the very young, that allow them to distance themselves from reality and feed their imaginations .

L’événement Atelier initiation au dessin de sable Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Loire Semène