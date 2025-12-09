Atelier initiation au fil de fer recuit rue sous les chênes Sancey
Atelier initiation au fil de fer recuit rue sous les chênes Sancey mardi 9 décembre 2025.
Atelier initiation au fil de fer recuit
rue sous les chênes Salle périscolaire Sancey Doubs
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Début : 2025-12-09 19:00:00
fin : 2025-12-09 20:30:00
2025-12-09
Réalisation d’une décoration en fil de fer recuit d’une étoile lumineuse et d’une carte de Noël.
A ce fil de fer nous pouvons associer différents matériaux de récupération, des chutes de tissu récoltées chez des amies couturières, du papier, des perles…
Ce temps d’atelier est aussi un temps de partage, d’échange et de détente. Durant l’atelier je suis à vos côtés pour vous accompagner à chaque étape de la réalisation.
A l’issue de la session, chaque participant.es aura réalisé une création dont il, elle sera fier.e .
atelierdefilenfleurs@gmail.com
