Atelier Initiation au greffage des arbres fruitiers SARLABOUS Sarlabous

Atelier Initiation au greffage des arbres fruitiers

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 09:30:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Atelier organisé par l’association Fruitiers des Baronnies

Information et inscription fruitiersdesbaronnies@proton.me

.

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 05 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop organized by the Fruitiers des Baronnies association

Information and registration: fruitiersdesbaronnies@proton.me

L’événement Atelier Initiation au greffage des arbres fruitiers Sarlabous a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65