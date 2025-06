[Atelier] Initiation au mix avec BogotaBeats Ubu Rennes 18 juillet 2025

Tarifs : 26€ réduit / 40€ plein / prise en charge Sortir! disponible

Pendant les vacances d’été, l’Ubu ouvre ses portes tout un après-midi pour une initiation au mix ! Cet atelier est l’opportunité de vivre une expérience unique pour celles et ceux qui souhaitent découvrir les techniques de base du DJing. Au cours de cette initiation, vous découvrirez les fondamentaux du mix, apprendrez à synchroniser des morceaux de tempos différents, à harmoniser les sons et à mixer des musiques brésiliennes.

L’atelier sera animé par BogotaBeats, DJ colombien originaire de Bogotá. Aussi inspirés par les sonorités house et tech house que par les rythmes latino-américains, les percussions afro et les musiques traditionnelles d’Amérique du Sud, ses dj-sets mixent les vibes chaleureuses de la tribal house, l’énergie de la latin club et la puissance de la latin tech.

Nous proposons 2 sessions (10 places disponibles pour chaque session) :

Vendredi 18 juillet – de 13h à 17h

Samedi 19 juillet – de 13h à 17h

Inscrivez-vous dès maintenant à l’une des deux sessions. Que vous soyez inscrit·e vendredi ou samedi, cela vous garantit une place pour mixer le samedi 19 juillet sur la place de la mairie, de 19h à 20h – accompagné·e de BogotaBeats.

Aucun matériel n’est nécessaire, nous vous conseillons de venir avec un carnet et un stylo si vous souhaitez prendre des notes.

Ubu 1 Rue Saint Hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine