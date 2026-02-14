[Atelier] Initiation au mix avec Lula666, Ubu, Rennes

[Atelier] Initiation au mix avec Lula666 28 février et 1 mars Ubu Ille-et-Vilaine

Ces ateliers (au choix samedi ou dimanche) sont l’opportunité de vivre une expérience unique pour celles et ceux qui souhaitent découvrir les techniques de base du DJing. Au cours de cette initiation, vous découvrirez les fondamentaux du mix, apprendrez à synchroniser vos morceaux préférés, à harmoniser les sons, et pleins d’autres choses…

Militante pour la fête libre, Lula666 (#Trans2024) met en avant dans ses tracklists des artistes queers et féministes, mais aussi de classes populaires. Dans cet atelier, l’artiste explorera à la fois les bases techniques, comment construire un mix cohérent (chercher ses morceaux, créer la surprise) qui prennent en compte la dimension culturelle, sociale et historique des musiques diffusées.

L’Ubu ouvre ses portes pour une initiation au mix !

