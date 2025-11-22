Atelier Initiation au modelage Atelier Cappable Orthez

Atelier Initiation au modelage

Atelier Cappable 67 rue Saint-Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Cours de modelage fabrication d’une tasse.

Pincé, colombin ou plaque ? Ces techniques n’auront plus de secrets pour vous. En partant d’une balle de terre, vous réaliserez pas à pas votre tasse, en contact direct avec la matière pour appréhender toutes les possibilités de l’argile. Vous façonnerez une anse et un pied, puis vous découvrirez différentes techniques de décor (texture, gravure, mise en couleur…). Après plusieurs jours de séchage, votre tasse sera émaillée puis cuite à haute température.

Vous pourrez venir la récupérer 3 à 4 semaines après le cours. .

Atelier Cappable 67 rue Saint-Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 45 07 54 atelier@cappable.fr

