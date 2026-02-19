Atelier initiation au numérique Villetoureix
Atelier initiation au numérique Villetoureix vendredi 6 mars 2026.
Atelier initiation au numérique
Plaine de loisirs Villetoureix Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27
Activités pour gérer son stress et ses émotions
Activités pour gérer son stress et ses émotions .
Plaine de loisirs Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 68 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Activities to manage stress and emotions
L’événement Atelier initiation au numérique Villetoureix a été mis à jour le 2026-02-17 par Val de Dronne