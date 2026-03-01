Atelier Initiation au Pointillisme à l’Atelier de Michaga Bagnères-de-Bigorre

Atelier Initiation au Pointillisme

Atelier d’initiation au pointillisme à Bagnères-de-Bigorre avec Les Ateliers de Michaga. Lundi 9 mars ou samedi 14 mars, de 14h à 16h. Tarif 30 €, matériel fourni. Inscription obligatoire 06 51 31 36 27 ou lesateliersdemichaga@gmail.com

English :

Introduction to Pointillism workshop in Bagnères-de-Bigorre with Les Ateliers de Michaga. Monday March 9 or Saturday March 14, 2pm to 4pm. Price: ? 30, materials supplied. Registration required: 06 51 31 36 27 or lesateliersdemichaga@gmail.com

.

