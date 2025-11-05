Atelier initiation au pouring Alvignac

Atelier initiation au pouring Alvignac mercredi 5 novembre 2025.

1, rue de Rocamadour Alvignac Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2025-11-05 16:00:00
fin : 2025-11-05 18:00:00

2025-11-05

Initiation à l’art abstrait grâce à la technique du pouring
Initiation à l’art abstrait grâce à la technique du pouring. Atelier en famille possible. Le matériel est fourni.
Tout public à partir de 8 ans
Verre de l’amitié offert
Sur réservation.   .

1, rue de Rocamadour Alvignac 46500 Lot Occitanie +33 6 63 53 98 62 

English :

Introduction to abstract art using the pouring technique

German :

Einführung in die abstrakte Kunst mithilfe der Pouring-Technik

Italiano :

Introduzione all’arte astratta con la tecnica della colata

Espanol :

Introducción al arte abstracto mediante la técnica del vertido

L’événement Atelier initiation au pouring Alvignac a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Vallée de la Dordogne