Atelier initiation au pouring Alvignac
Atelier initiation au pouring Alvignac mercredi 5 novembre 2025.
Atelier initiation au pouring
1, rue de Rocamadour Alvignac Lot
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2025-11-05 16:00:00
fin : 2025-11-05 18:00:00
Date(s) :
2025-11-05
Initiation à l’art abstrait grâce à la technique du pouring
Initiation à l’art abstrait grâce à la technique du pouring. Atelier en famille possible. Le matériel est fourni.
Tout public à partir de 8 ans
Verre de l’amitié offert
Sur réservation. .
1, rue de Rocamadour Alvignac 46500 Lot Occitanie +33 6 63 53 98 62
English :
Introduction to abstract art using the pouring technique
German :
Einführung in die abstrakte Kunst mithilfe der Pouring-Technik
Italiano :
Introduzione all’arte astratta con la tecnica della colata
Espanol :
Introducción al arte abstracto mediante la técnica del vertido
