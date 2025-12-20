Atelier Initiation au steel-drum La maison des arts Bressuire

Atelier Initiation au steel-drum

La maison des arts 1 Boulevard Jacques Nerisson Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-08 15:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-09

Aussi appelé pan, steelpan ou plus familièrement bidon, le steeldrum est un instrument de percussion mélodique originaire des Caraïbes.

Que vous soyez musicien ou non, découvrez le steeldrum lors d’une initiation menée par Camille Belliard, musicienne de PanaTchao.

Gratuit, à partir de 8 ans.

Sur inscription auprès du Conservatoire (jauge limitée). .

La maison des arts 1 Boulevard Jacques Nerisson Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 34 63 conservatoire@agglo2b.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Initiation au steel-drum

L’événement Atelier Initiation au steel-drum Bressuire a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Bocage Bressuirais