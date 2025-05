ATELIER INITIATION AU THEATRED’IMPROVISATION – Espira-de-l’Agly, 28 mai 2025 16:00, Espira-de-l'Agly.

Pyrénées-Orientales

ATELIER INITIATION AU THEATRED’IMPROVISATION Impasse la Teulière Espira-de-l’Agly Pyrénées-Orientales

Virginie CHATEL vous propose un tout nouvel atelier d’initiation au théâtre d’improvisation. Ouvert sur inscription aux enfants de 7 à 11ans.

Impasse la Teulière

Espira-de-l’Agly 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 30 44 48 30 mediatheque@espira.com

English :

Virginie CHATEL offers a brand new introductory workshop in improvisational theater. Open to children aged 7 to 11.

German :

Virginie CHATEL bietet Ihnen einen ganz neuen Workshop zur Einführung in das Improvisationstheater an. Kinder von 7 bis 11 Jahren können sich anmelden.

Italiano :

Virginie CHATEL propone un nuovo laboratorio introduttivo di improvvisazione teatrale. Aperto ai bambini dai 7 agli 11 anni su iscrizione.

Espanol :

Virginie CHATEL propone un nuevo taller de iniciación al teatro de improvisación. Abierto a niños de 7 a 11 años previa inscripción.

