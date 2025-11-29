Atelier initiation au tricot circulaire Les Marie-Louise Vauvillers
Atelier initiation au tricot circulaire
Les Marie-Louise 27 Grande Rue Vauvillers Haute-Saône
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
2025-11-29
Joanne (l’Atelier Haut Comtois) vous initiera pendant une après-midi à la technique du tricot circulaire.
Vous repartirez avec votre bonnet !
Matériel fournis (aiguille et laine) et une boisson offerte.
Infos et inscriptions par mail
Les Marie-Louise, Boutique-café associative art & artisanat
Ouvert samedi 9h-12h .
Les Marie-Louise 27 Grande Rue Vauvillers 70210 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté lesmarielouise@mailo.com
